YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「3食76kcal＆74円！レタス1玉が一瞬で消える“ピリ辛ナムル”がウマ痩せすぎた…！」と題した動画を公開しました。動画では、レタス1玉を使い、火を使わずに電子レンジだけで作れる低カロリーな「ピリ辛レタスナムル」を紹介しています。 調理は、レタスを洗って一口サイズに手でちぎるところからスタートします。芯の部分は親指で押し込んで取り除き、包丁を一