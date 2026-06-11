「生きていました…」。そんな言葉とともに投稿された現場の報告が、SNSで大きな反響を呼んでいる。【写真】荒れた室内に猫の姿飼い主急逝後、半月以上命をつないでいた投稿したのは、保護活動を行う「ちまきなころんINよねっこはうす」さん。飼い主が急逝し、無人となった住宅に取り残された猫たちの救出に乗り出した。「間に合わないかも」覚悟で入った室内そこにいたのは…相談のきっかけは「無人の家の窓際に猫がいる」と