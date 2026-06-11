中国国家データ局が8日に発表した「デジタル中国発展報告（2025年）」で、25年の中国の産業用ロボット輸出が前年比48．7％増加し、初めて輸入を上回り、中国は産業用ロボットの純輸出国となったことが明らかになった。人民網が伝えた。報告書によると、25年時点で中国のロボット完成機メーカーは140社を超え、人型ロボット製品は330機種以上が発表された。また、産業用ロボットの生産台数は前年比28％増加し、サービスロボットの生