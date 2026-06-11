右ひじの手術からの復帰を目指しているオリックスの才木海翔投手が、目標とするチームの先輩で、一足先に1軍復帰した岩嵜翔投手からのLINEに励まされ、6月中旬の実戦再復帰を目指している。「翔さん（岩嵜）から『1軍に上がってくるまで、こっちで頑張っているからな』というLINEをいただきました。僕が勝手について歩いているだけなんですが、早く練習終わりに一緒に引き揚げたいですね」。2軍で調整中の才木が前を見据えた。