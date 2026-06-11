「新東名の未開通部」今どうなっている？日本の大動脈となる東名高速のバイパス「新東名高速」の建設工事が進んでいます。最新の工事の進捗状況はどうなっているのでしょうか。新東名高速（新東名）は、圏央道と接続する神奈川県の海老名南JCTから、東名よりも山側（北側）を並行して進み、愛知県の豊田東JCTで伊勢湾岸道に直通する、総延長約250kmの高速道路です。【画像】これが「新東名高速」未開通区間の工事状況です