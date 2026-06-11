◆ 高木氏は打順に言及「水野達稀を1番にするか、水谷を1番にするか」9日に一軍復帰を果たした日本ハム・水谷瞬が、10日のDeNA戦で同点本塁打と決勝打を放った。10日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・高木豊氏が「やはり水谷が今日の試合でも火付け役になったというか、2安打3打点と”交流戦男”が帰ってきた」と語ると、解説の平石洋介氏は「本当にいい打者なんですよ。能力も高いし、また人ができないよう