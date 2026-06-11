◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム4-2DeNA(10日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムの水谷瞬選手が、復帰後初となる同点ホームランと勝ち越しの2点タイムリーを放つ活躍を見せ、久しぶりのお立ち台に上がりました。水谷選手は4月19日の西武戦で送球が顔付近に直撃し、「左尺骨遠位端骨折」で戦線離脱。前日のDeNA戦で約1か月半ぶりに1軍復帰を果たしていました。この日は1点を追う5回、左中間スタンドへ復帰後初アーチとなる同点