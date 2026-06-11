北九州市若松区で発生した主婦殺害事件は、有力な手がかりがつかめないまま、今月で25年が経過した。この不可解な事件の様々な謎について、犯罪心理学者の出口保行氏が分析した。【映像】ATMの前で不審人物が不可解な行動（動画あり）事件は2001年6月29日、北九州市若松区の閑静な住宅地で起きた。殺害されたのは関岡晴美さん、当時34歳。犯行時間は死亡推定時刻などから、夫や子どもを送り出した午前8時ごろから正午までの午