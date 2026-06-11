ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は10日(日本時間11日)、ピッツバーグでのパイレーツ戦の前に取材に応じ、大谷翔平投手が今季サイ・ヤング賞を目標にしているとされることにコメントした。報道陣が「大谷は昨年“50本塁打・50盗塁”を目標に掲げて達成した。今年はサイ・ヤング賞を目標にしているようだが、これほど高い目標を掲げて、それを現実のものにしてしまう選手を見たことがあるか」と質問。ロバーツ監督は「思い浮か