アメリカのトランプ大統領は、イランが戦闘終結に向けた合意に応じなければ強力な攻撃を行うと述べ、けん制しました。アメリカ・トランプ大統領：イランに強力な攻撃を行う。（Q.攻撃再開ということか？）そうだ。（撃墜された）ヘリコプターの件を踏まえれば、その権利がある。トランプ大統領は10日、SNSで「イランは交渉に時間をかけすぎだ」と不満を示したうえで「その代償を払わなければならない！」と警告しました。また、ホ