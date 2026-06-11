ラグビー日本代表のエディー・ジョーンズヘッドコーチ（HC）は10日、宮崎合宿へ招集する日本代表のメンバーを発表。会見の冒頭で指導自粛処分を受けた自身の行動について謝罪しました。ジョーンズHCは、4月に行われたU-23日本代表オーストラリア遠征の試合で審判員へ不適切な発言をしたとして、減俸および日本代表ヘッドコーチの自粛と4試合の出場停止を受けました。ジョーンズHCは「この度はラグビーという競技に対して敬意を欠く