ドジャースは１０日（日本時間１１日）、１６日（同１７日）の本拠地・レイズ戦で人気ロックバンド「ＯＮＥＯＫＲＯＣＫ（ワンオクロック）」のボーカル・Ｔａｋａが始球式を務めると発表した。当日はサッカーＷ杯の開催期間中ということもあり、来場者にサッカージャージーが配布されるイベント日となっているが、ワンオク効果でさらなる客入りも見込まれる。