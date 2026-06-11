プロ野球 セ・パ交流戦は10日、6試合が行われました。首位の西武は広島と対戦。4-4と同点で迎えた延長10回、1アウトから桑原将志選手が内野安打で出塁、滝澤夏央選手の送りバントで2アウト2塁のチャンスを作ると前日にサヨナラ打を放った長谷川信哉選手がレフトへのタイムリーを放ち、2夜連続でサヨナラ勝利を収めました。2位のソフトバンクは阪神と対戦。2点ビハインドの4回に柳田悠岐選手のソロホームランなどで同点に追いつきま