【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い 1990年代のJリーグを沸かせた元サッカー日本代表が、“忘れられないライバル”を明かした。勝負の世界に生きるだけあって、語られたエピソードは穏やかなものではなく……。 【TVer】「サッカー選手はおしゃれ」の元祖!?武田修宏が語ったJリーグ黄金期の“ブランド裏話” 「これ余談なんです