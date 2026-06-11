バスケットボール男子日本代表の第1次強化合宿が10日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで行われました。この合宿は9月に愛知・名古屋で開催されるアジア競技大会のメンバー選考も兼ねており、別名「ディベロップメントキャンプ」とも言われる通り、選手23名に対してスタッフが29名という強化体制が組まれています。ワールドカップやロス五輪、またその先も見据えて、とくに若手選手の強化を目的としている側面も