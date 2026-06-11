小池栄子が主演を務めるドラマ『さよならノワール』に、岡山天音、荒川良々、味方良介、濱尾ノリタカ、眞島秀和、戸田恵子、渡部篤郎が出演することが決定した。 参考：岡山天音が目指す“頭で考えた場所”ではない芝居「奇跡のような瞬間を祈りながら」 本作は、警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室所属の元刑事と心理学者が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進めることができるよう寄り添い、初動と