アシックスからの分社化を発表したオニツカタイガーが、国内外で積極出店を進める。2026年7月から2027年2月にかけて、国内外で6店を出店。国内は7月10日に東京・新宿にオープンする世界最大の旗艦店が目玉となる。海外では、2023年に一旦撤退していた米国に、2027年2月に再出店する。【画像をもっと見る】新宿エリアは5店体制に新宿の旗艦店は、4フロアで店舗面積は計1837平方メートルとなり、シューズだけでなくアパレル、バ