「ストーンアイランド（Stone Island）」が、「ニューバランス（New Balance）」とのコラボレーションコレクションの新作「Stone Island ＆ New Balance Summer '26 Capsule」を6月17日に発売する。ニューバランス原宿、T-HOUSE New Balance、ストーンアイランド直営店舗、ドーバー ストリート マーケット ギンザ（DOVER STREET MARKET GINZA）、キス トーキョー（KITH TOKYO）、GR8、両ブランドの公式オンラインストアで取り扱