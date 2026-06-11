驚安の殿堂 ドン・キホーテを展開するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（PPIH）は6月3、4日にオリジナル商品体感展示会を都内で開催した。発売したばかりの最新製品が数多く並べられていたが、安さだけではない「ドンキ」のアイデア力を垣間見ることができた（BCN・寺澤克）。●白黒パッケージが話題だが…最近のドンキと言えば、新業態「驚楽の殿堂 ロビン・フッド」のオープンや、白黒パッケージで統