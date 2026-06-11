さまざまな仕事を体験し、高校生により具体的に働くイメージを持ってもらおうと、道内最大級の職業体験イベントが札幌で開かれました。（体験の様子）「ちゃんと支えながらできれば、 もうちょっと安定すると思う」「なんか塗りやすい気がする」「きれい。うまい」左官職人や重機の乗車を体験できます。札幌の大和ハウスプレミストドームでは、道内最大級の職業体験イベントが開かれました。高校生およそ1200人が参加