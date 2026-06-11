昨日6月10日（水）第10話（最終話）を放送した日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（TVer：第1話〜第3話・最新話を無料配信中 / Hulu：全話とオリジナルストーリーを配信中）。数々の名作ドラマレビュー記事を手掛ける「テレビ視聴しつ」室長・大石庸平氏は、最終話をどう見たか？場面写真とともに紹介する。（※以下、最終話のネタバレを含みます）本作は、家族から蔑ろにされ寂しさを抱える専業主婦の涼子