川口オートのスポーツニッポン新聞社杯「G2川口記念」が2日目を迎える。地元女子レーサーの小椋華恋（27）は初日3R、メンバー中トップの試走タイム3秒31をマーク。人気の一角に支持されたが、思うようにマシンが進まず4着と車券に絡めなかった。「ちょっと低いかなというタイヤでレースしたけど滑っていた」と悔しそうな表情。ただ、エンジンに関しては「だいぶ機嫌が良くなってきた」と上昇ムードで「しばらく扱っていなか