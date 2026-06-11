イギリス・北アイルランドで、男性が刃物で襲われた事件をきっかけに、移民への反発を背景にした暴力が広がっています。警察によりますと、北アイルランドのベルファストで8日、男性が刃物で襲われ重傷を負い、30歳の男が逮捕・起訴されました。現地メディアは、男はスーダン国籍で、難民申請後にイギリスで滞在許可を得ていたと伝えています。事件の動画がSNSで拡散されると、反移民を掲げる抗議活動が広がり、9日には一部が暴徒