岡田の活躍に「どこまでもどこまでも登れ」俳優の岡田准一が、10日放送のTBS系バラエティー『今さらシロー！〜テストに出ないが役に立つ〜』（後8：54）に出演。24年前に主演を務めたドラマ『木更津キャッツアイ』で共演した酒井若菜と感動の再会を果たし、互いへの思いを語り合った。【写真】岡田准一＆佐藤隆太が“にゃ〜”撮影は妻夫木聡本番組は岡田と秋山竜次（ロバート）の2人が、テストには出ないが人生の役に立つ情