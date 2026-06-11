7月1日18時30分から3時間半にわたり生放送される『2026 FNS歌謡祭 夏』（フジテレビ系）より、出演アーティスト第2弾が解禁。さらに、ちいかわやハチワレたちによるスペシャルパフォーマンスが披露されることも発表された。【写真】『2026 FNS歌謡祭 夏』司会の相葉雅紀先日、出演アーティスト第1弾としてNumber_i、HANA、モナキ、Juice=Juiceらが発表されたが、新たに第2弾アーティストとしてELAIZA、カキンツハルカ（柿澤勇