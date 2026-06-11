松本若菜が主演し、佐野勇斗が共演する7月スタートのドラマ『君の好きは無敵』（TBS系／毎週火曜22時）より、本郷奏多、高嶋政伸、白石加代子の出演が発表された。本郷はキャラクター会社・MERRYの若き社長役、高嶋は主人公の過去を知る飲食店の店主役、白石は伝説的キャラクターデザイナー役を演じる。【写真】冷徹な若社長役・本郷奏多「存在感のある敵キャラとして演じていけたら」本作は、キャラクタービジネス業界を舞台