元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が7日にInstagramを更新。現在の体調について言及した。【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）渡邊は「ずっと調子が落ちているので、家に引きこもる日々。起き上がるのもしんどくてスマホで楽しい記憶を振り返っているので、ここ数日タイの写真の投稿が続いてます笑」とつづり、タイのプールを満喫するショットを投稿。続けて「楽し