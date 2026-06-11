ニコラス・ケイジの妻で女優の芝田璃子が11日までにInstagramを更新。3歳になる愛娘とのMLB観戦を報告し、2ショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】ニコラス・ケイジの日本人女優妻、3歳の娘との2ショット芝田は2021年、ケイジと結婚。彼との間に女児を儲けている。そんな彼女が「おベビ様のDodgers観戦デビュー」と投稿したのは3歳の愛娘との2ショット。写真にはロサンゼルス・ドジャースのユニフォーム