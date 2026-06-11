唐田えりかが主演を務め、せいや（霜降り明星）、伊藤健太郎が共演するドラマ『102回目のプロポーズ』（フジテレビ系／毎週水曜23時）の第10話が10日に放送され、達郎（武田鉄矢）の言葉に太陽（せいや）が涙をこぼすと、ネット上には「演技すごいっ！」「感動」「好きになりそう」などの反響が寄せられた。【写真】リサイタルを見守る達郎（武田鉄矢）と千恵（田中律子）『102回目のプロポーズ』第10話より余命宣告された音（