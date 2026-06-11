お笑いタレント・村上ショージが10日、自身のInstagramを更新し、愛娘と親子水入らずで焼肉ランチをしたことを報告。金髪の娘の姿に反響が寄せられている。【写真】女優としても活動する娘・つみきのアップショット村上は「昨日は楽しい楽しい一日でした」「娘達と焼肉食べて夜はジミーちゃんと30年ぶり2人ご飯しました」とつづり、焼肉店のガスコンロを挟んで愛娘で女優や芸術家として活躍するつみきとの2ショットを公開。さ