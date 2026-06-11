俳優の野村宏伸が自身のInstagramを更新し、19歳の頃の学ラン姿のモノクロ写真を公開し、ファンを懐かしがらせている。【写真】90年代席巻のトレンディ女優、15歳イケメン長男とドライブ満喫「親子関係がステキ」野村は「面白い写真が財布から出て来た」「裏に昭和59年1月と…。」「19歳なんだけど、なんで学ラン着てるか謎だ…」とつづりながら、自身でも撮影した経緯が分からない、学ラン姿でカメラを見つめる証明写真風のシ