「手紙〜拝啓十五の君へ〜」などのヒット曲で知られるシンガー・ソングライターのアンジェラ・アキ（４８）が、１１日までに自身のＳＮＳを更新。近影を公開した。インスタグラムに「アナザースカイ観（み）てくれてありがとう」と、６日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜・後１１時）に出演したことを報告。グリーンのシャツにトレードマークのメガネをかけ、カメラを見つめるショットや弾き語りする姿をアップ