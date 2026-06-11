「腰が痛くてご飯が食べられない……」涙目で訴える小3息子。心配して、いつからか聞くと、まさかの「生まれた時から」！？ 衝撃の告白の裏に隠された、子どもなりの言い訳とは？ 友人が体験談を語ってくれました。 ドラマチックすぎる息子の「盛り癖」 小学3年生の息子は、最近少しずつ「話を盛る」ようになりました。 嘘というほどではないけれど、大げさに言ってみたり、物語をドラマチックに仕立ててみたり。 私