◆宝塚記念追い切り（６月１０日、栗東トレセン）第６７回宝塚記念・Ｇ１（１４日、阪神）の追い切りが１０日、東西トレセンで行われた。松ケ下純平記者は、史上初の古馬Ｇ１春３冠を目指すクロワデュノールの仕上がり具合を「見た」。きょう１１日に枠順が確定する。貫禄がにじみ出ていた。史上初の古馬Ｇ１春３冠に挑むクロワデュノールは栗東・ＣＷコースでの最終追い切りも大阪杯、天皇賞・春でも調教を担当した団野（レー