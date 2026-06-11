「ゆきうさぎのお品書き」「ホテルクラシカル猫番館」などの人気シリーズで、食と人をめぐるハートウォーミングな世界を描いてきた小湊悠貴さん。このたび、文春文庫からは初めての作品となる『横浜元町洋菓子譚春といちごのホームメイド』が刊行されました！【写真】この記事の写真を見る（3枚）刊行を記念して、小湊さんにお話をうかがいました。◆◆◆子どものころの読書体験――小湊さんは2013年に作家デビューをされて