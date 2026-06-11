教室には監視カメラが設置され、子どもたちは能面のような無表情でさまよい、階下の校長室には「先生を蹴り上げる音」が響き渡る……。国立大学教育学部附属小学校で起きてしまった学級崩壊。なぜ子どもたちは壊れてしまったのか。【写真】この記事の写真を見る（2枚）教育者として著名な菊池省三氏の著書『足型をはめられた子どもたち』（講談社＋α新書）より、教育現場の恐るべき現状を紹介する。写真はイメージ©gra