全国の自治体が、住民の健康のため、その土地ならではの文化や名産などを活かして作られる「ご当地体操」。その数は、なんと800近くにものぼるという。【画像】愛媛県松山市の『ゆげゆげ体操』とは？47都道府県の「オススメご当地体操」、編集部選定「全国ベスト3」も発表現地では、日常の様々なシーンで取り組まれるほか、その多くがYouTubeなどで動画を公開しており、各地の体操を自宅で楽しむことができる。NHK教育番組