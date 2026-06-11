日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号からダイジェストで紹介します。東海銀行再来の予感中京圏で地銀再編の胎動が始まっている。5月13日、愛知県を地盤とするあいちフィナンシャルグループ（FG、伊藤行記社長）と、三重県を地盤とする三十三FG（道廣剛太郎社長）が経営統合に向けて基本合意したと発表した。県境を越え