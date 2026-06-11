サッカーW杯北中米3カ国大会の開幕を前に、記者会見するFIFAのインファンティノ会長＝10日、メキシコ市（共同）【メキシコ市共同】FIFAのインファンティノ会長が10日、W杯北中米3カ国大会開幕を前にメキシコ市で記者会見し、48チーム出場に拡大された大会について「人類史上最大のイベントになるだろう。喜び、祝福、幸福の瞬間だ」と述べた。開催国の米国と軍事的緊張が続くイランが出場の方向にこぎ着けたことには「大変喜ば