NHKでドラマ化され大きな反響を呼んだ『宙わたる教室』。待望の続編となる『コズミック・ガール宙わたる教室』が刊行されました。さまざまな背景を持つ生徒が集う夜間定時制高校の科学部を舞台に、今回は科学が大好きな女子高校生・飯星佐那が主人公。一度は消滅した科学部を復活させ、ロケットを飛ばすという大きな目標に向かう青春小説です。【写真】この記事の写真を見る（6枚）文藝春秋PLUS「＋BOOK TALK」では、著者の