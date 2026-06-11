歌手・玉置浩二（67）の最新ショットが公開され、SNS上で「仙人みたい」「オフはこんな感じかー」など、驚きの声が寄せられている。【映像】玉置浩二と小室哲哉らの最新ショットこれまでも妻でタレントの青田典子（58）のInstagramで、初詣に行った際の密着2ショットや、青田を見つめる仲睦まじい姿が公開され「いつもラブラブで羨ましいです」「お二人笑顔がソックリ」などと話題になってきた玉置。小室哲哉らと写る自宅での