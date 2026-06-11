「西武５−４広島」（１０日、ベルーナドーム）広島のエレフリス・モンテロ内野手（２７）が球団通算９０００号となる６号２ランを放った。２点を追う九回２死一塁で代打として登場し、一時同点のアーチ。しかしチームは悪夢の今季５度目、２戦連続となるサヨナラ負けで、新井政権４年目にして初となる交流戦負け越しが決定した。パ・リーグ首位の西武との接戦を落とし、悔しさは募るが、メモリアルな一発で前を向くしかない。