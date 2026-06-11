キャプション by Hyatt 兜町 東京は、山本山とのコラボ企画を6月1日から7月9日まで開催する。玉露ポケバーガー（1,980円）は茶葉をまとわせたフライドオニオンに加え、バンズにも茶葉を練り込んだ。ランチタイムには玉露パウダーをまとったフライドポテトや玉露ディップを添えて提供する。ドリンクは、12時間かけて氷から抽出した玉露コールドブリュー（880円）、玉露の茶葉を漬け込んだシロップに玉露のコールドブリューと炭酸を