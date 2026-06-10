WaterAirが運営するインナーファッションブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」は、「《Leene》アジサイレースノンワイヤーブラ＆ショーツ」をオフィシャルサイトにて予約販売を開始しました。オフィシャルサイトで大人気の“自胸を活かした「痛くない」ストレスフリーなI字谷間メイク”をかなえる、補正ブラシリーズ「Leene」から登場する、繊細な紫陽花の刺繍をあしらった梅雨の時期にも美しく過ごせるアイテムです。■「Flower Sh