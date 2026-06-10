グレープストーンが展開するバームクーヘン専門店「ねんりん家」は6月10日〜6月16日まで、「松坂屋名古屋店 本館B1F ウィークリースポット」にて販売します。■夏限定のピスタチオ味を連れて松坂屋名古屋店に登場！東京・銀座に本店を構える「ねんりん家」は、真っ⽩なのれんが印象的な⽇本うまれのバームクーヘン専⾨店。永年の研究開発から生まれた独創的な食べ心地と味わいで誕⽣と同時に⾏列店