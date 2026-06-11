どんなに痩せたくても「糖質制限はやめるべき」理由とは？甘いものを我慢する。ご飯の量も減らす。健康のために「糖質制限」を意識している人は少なくないだろう。だが、「糖を減らせば減らすほど健康になる」と考えているとしたら、それは危険な勘違いかもしれない。元オックスフォード大の医学研究者であり、医師としても活躍する下村健寿氏は、著書『糖毒脳――いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』で「極端