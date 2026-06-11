あなたは、自分があと何年生きると思っているだろうか。多くの人は、老後資金や将来への備えについて考える一方で、自分の人生に残された時間についてはあまり真剣に考えない。しかし、人生を幸福にするお金の使い方について説いたベストセラー『DIE WITH ZERO』の著者ビル・パーキンスは「それでは人生の貴重な時間を無駄にしてしまう」と指摘する。自分の寿命を意識しないまま生きると、まるで150歳まで生きるかのようにお金を貯