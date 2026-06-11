●きょう11日(木)は「入梅」●梅雨前線は日本の南で停滞 県内は梅雨の中休みが続く●朝晩ヒンヤリ 昼は所々真夏日＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう11日(木)は、「入梅(にゅうばい)」です。節分など季節の移り変わりを示す「雑節（ざっせつ）」の一つで、長い雨季の始まりの目安とされる、暦の上での節目になります。県内は気象台からの「梅雨入り」が今月4日(木)に発表されていて、梅雨入りして1週間…というところですが、梅雨前