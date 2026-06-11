北海道釧路市の障害者支援施設「鶴が丘学園」で生活支援員の男2人が入所者に暴行を加えたとして相次いで逮捕された事件で、釧路地検は2人のうち阿部弘樹被告(31)を起訴しました。起訴状によりますと、阿部被告は2024年3月、施設のデイルームで入所者の男性(44)に対し、左太ももを手やひざで突き押したり、髪を引っ張るなどの暴行を加えたとされています。さらに2026年3月にもソファーに座っていた入所者の男性(31)に対