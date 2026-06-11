二刀流の大谷の健康面を考慮し、チームは長いイニングの登板を控える判断をしている(C)Getty Images今シーズン、開幕から投打でのプレーを続けるドジャースの大谷翔平は、投手として防御率0点台という驚異的な数字を残している。そのパフォーマンスから、サイ・ヤング賞候補の1人に挙げられており、自身にとって新たな勲章を手にするべく、登板毎に力強い投球を繰り広げている。【動画】これが圧倒的な支配力大谷翔平が続ける